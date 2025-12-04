Il mese di dicembre metterà a dura prova la pazienza di milioni di viaggiatori dal cielo ai binari La guida per muoversi tra i disagi le date da non dimenticare e i settori coinvolti

L a corsa ai regali, gli spostamenti continui per raggiungere un posto e l’altro, il mettersi in viaggio per raggiungere i familiari e festeggiare con loro il Natale. Dicembre è, per eccellenza, il mese della grande frenesia, ma quest’anno sarà messo a dura prova da un calendario che pieno di date rosse dedicate agli scioperi. E così, tra la scelta di un regalo e un addobbo, è necessario anche pensare a come non restare a terra o sui binari. Ecco le giornate più a rischio, da segnare sul calendario. Brutta sorpresa per i turisti a Parigi: la Tour Eiffel è chiusa per sciopero X Dal cielo ai binari, tutti gli scioperi di dicembre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

