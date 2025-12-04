Il mercato dei giovani talenti in Gran Bretagna è un far west con la Brexit è caccia ai 14enni Telegraph

A volte, nelle partite dei campionati giovanili inglesi, alcune squadre non mettono i numeri di maglia ai migliori talenti per cercare di rendere il più difficile possibile per i club rivali identificarli. Lo racconta al Telegraph un agente. Un tempo non era così, ma questo era prima che il potente cocktail di Brexit e le regole di redditività e sostenibilità (PSR) della Premier League mandassero in tilt il valore dei giocatori cresciuti in casa, scrive il giornale inglese che al fenomeno dedica un lungo approfondimento. “Il mercato giovanile è come il Far West ormai”, dice un direttore sportivo della Premier al giornale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il mercato dei giovani talenti in Gran Bretagna è un far west, con la Brexit è caccia ai 14enni (Telegraph)

