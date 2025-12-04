Il medico che si è dichiarato colpevole di aver venduto la ketamina a Matthew Perry è stato condannato

mercoledì a due anni e mezzo di prigione. La giudice Sherilyn Peace Garnett ha emesso la sentenza nei confronti del dottor Salvador Plasencia, che prevede due anni di libertà vigilata e una multa di 5.600 dollari, in un’aula di tribunale federale di Los Angeles. La giudice ha sottolineato che Plasencia non ha fornito la ketamina che ha ucciso Perry, ma comunque lo ha accusato: “Lei e altri avete aiutato il signor Perry a raggiungere tale fine continuando ad alimentare la sua dipendenza dalla ketamina”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

