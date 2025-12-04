Il medico che ha venduto la ketamina alla star di Friends Matthew Perry condannato a 2 anni e mezzo di prigione Salvador Plasencia si è dichiarato colpevole

Il medico che ha venduto ketamina alla star di “Friends”, Matthew Perry, prima della sua morte per overdose, è stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere. Mercoledì 3 dicembre, un giudice federale di Los Angeles ha emesso la pena detentiva più due anni di libertà vigilata per il dottor Salvador Plasencia. Il 44enne ha ammesso di aver venduto illegalmente ketamina a Perry, sapendo che era un tossicodipendente in difficoltà. Plasencia ha rinunciato alla sua abilitazione medica e si è dichiarato colpevole di quattro capi d’imputazione per spaccio. L’accusa ha affermato che la ketamina che ha ucciso Perry non è stata fornita da Plasencia, ma le sue azioni hanno contribuito al peggioramento delle condizioni di salute di Perry. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il medico che ha venduto la ketamina alla star di “Friends” Matthew Perry condannato a 2 anni e mezzo di prigione. Salvador Plasencia si è dichiarato colpevole

