Il medico che ha venduto la ketamina alla star di Friends Matthew Perry condannato a 2 anni e mezzo di prigione Salvador Plasencia si è dichiarato colpevole

Ilfattoquotidiano.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il medico che ha venduto ketamina alla star di “Friends”, Matthew Perry, prima della sua morte per overdose, è stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere. Mercoledì 3 dicembre, un giudice federale di Los Angeles ha emesso la pena detentiva più due anni di libertà vigilata per il dottor Salvador Plasencia. Il 44enne ha ammesso di aver venduto illegalmente ketamina a Perry, sapendo che era un tossicodipendente in difficoltà. Plasencia ha rinunciato alla sua abilitazione medica e si è dichiarato colpevole di quattro capi d’imputazione per spaccio. L’accusa ha affermato che la ketamina che ha ucciso Perry non è stata fornita da Plasencia, ma le sue azioni hanno contribuito al peggioramento delle condizioni di salute di Perry. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

