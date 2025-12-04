Dopo lo stop&go di tre mesi nel 2023, intervallo tra il ’Persiani 1’ e il ’Persiani2’, il sindaco di Massa in occasione dell’intervista-fiume andata in onda su NoiTv martedì sera, ha inquadrato lo scacchiere politico comunale attuale precisando, "dopo aver avuto la necessità di aggregare forze che credessero nella possibilità di governare Massa", di aver "trovato una coesione che ancora adesso mi sembra stia andando molto bene e nella direzione giusta". Una premessa che è sfociata in un’analisi sulle imminenti elezioni provinciali: Persiani si è detto "sollevato di non essere stato scelto come candidato per la presidenza", precisando che "il centrodestra ha fatto una scelta tattica, scegliendo di non sostenere sindaci potenzialmente di centrodestra, tra i quali mi inserivo anch’io. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il masterplan di Persiani: "Le elezioni provinciali? La destra ha spiazzato il Pd"