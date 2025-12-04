Il malore davanti agli altri giocatori i soccorsi | morte di Matteo calcio sotto choc Si ferma il campionato Uisp

Porto Ercole (Grosseto), 4 dicembre 2025 – E’ dolore in tutta la provincia di Grosseto. Un dolore feroce per una giovane vita volata via. Per un ragazzo che stava per diventare padre. Con il passare delle ore tutto il mondo del calcio tributa il suo omaggio commosso a Matteo Legler, che avrebbe compiuto 30 anni nel giorno di Natale. Era di Porto Ercole e nella serata di mercoledì stava disputando un torneo di calcio a otto Uisp a Grosseto con la sua squadra. Improvvisamente, mentre era al campo, in via Adda a Grosseto, il malore che non gli ha lasciato scampo. Si è sentito male al campo di gioco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

