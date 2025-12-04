Il maestro Cesare Chiacchiaretta è il nuovo direttore artistico del Pif

CASTELFIDARDO – L’Amministrazione comunale di Castelfidardo ha ufficializzato stamattina l’incarico di nuovo direttore artistico del Premio internazionale della fisarmonica a Cesare Chiacchiaretta, artista di spessore mondiale e attuale docente al Conservatorio Rossini di Pesaro. Il maestro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

