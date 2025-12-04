Il maestro centenario Marcazzan nominato Cavaliere al Merito della Repubblica | 40 anni come donatore attivo di Avis Soave
Dante Marcazzan è descritto da chi lo conosce come un esempio di vita vissuta al servizio degli altri. Maestro, marito, padre, nonno e bisnonno, coltiva molte passioni: il canto e la musica, la cura della terra come vignaiolo e ortolano, e soprattutto la propensione alla generosità che ha.
A Mariconda nasce il primo murale monumentale dedicato a Eduardo Scarpetta. Un progetto di rigenerazione urbana e cultura per il centenario del maestro
Nel centenario della nascita di Antonello #Falqui, la Rai celebra il grande maestro del varietà televisivo con la messa in onda del doc "Le mille luci di Antonello Falqui", in onda nello Speciale Tg1 di stasera #9novembre alle 23.40