Il M5s percepito Va meglio nelle rilevazioni che nei voti Perchè? Parlano i sondaggisti Gigliuto Diamanti e Noto
Sono i rischi del mestiere (e dell’astensione), le variabili di un elettorato più deluso di altri. Qualche giorno fa Rocco Casalino, già portavoce di Conte, parlando delle ultime elezioni e del risultato non entusiasmante del M5s, diceva: “Alle regionali il Movimento va sempre male. Ma contano i sondaggi e i sondaggi ci danno al 14 per cento. Non così sotto al 22 del Pd”. Casalino s’affidava alla statistica per rispondere a una domanda di Rep. sulla leadership del campo largo e sulle velleità del M5s, dimenticando forse come in passato le rilevazioni non c’avessero sempre preso. E’ successo di recente nei territori, ma anche alle europee, quando il M5s percepito era oltre il reale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Il M5s percepito. Va meglio nelle rilevazioni che nei voti. Perchè? Parlano i sondaggisti Gigliuto, Diamanti e Noto - Dalle europee alle regionali, il M5s (che oggi è dato al 14 per cento) è andato spesso sotto le aspettative. Segnala ilfoglio.it