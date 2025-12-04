Il leader dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti è diventato papà | l’annuncio social

Il leader dei Pinguini Tattici Nucleari ha annunciato la nascita del suo primogenito con una tenera foto pubblicata sull’account Instagram della band. «Per favore non piangere»: con questa frase – una delle strofe più iconiche di Pastello bianco – Riccardo Zanotti ha condiviso con i fan l’arrivo del suo primo figlio. Il bambino, un maschietto, è nato il 29 novembre dalla relazione del cantante con Eugenia Borgonovo. Nessun dettaglio aggiuntivo, né il nome del neonato: il riserbo che caratterizza da sempre la coppia resta intatto anche in questo momento di gioia. Chi è Eugenia Borgonovo. Classe 1994, milanese, diplomata al liceo classico Sarpi e laureata alla Bocconi, Eugenia Borgonovo lavora oggi come A&R per Sugar Music. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Il leader dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti è diventato papà: l’annuncio social

