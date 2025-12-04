Il leader dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti è diventato papà | l’annuncio social

Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, ha condiviso sui social l’emozionante notizia della nascita del suo primo figlio. L’annuncio, accompagnato da una dolce foto pubblicata su Instagram, ha conquistato i fan e gli ammiratori, celebrando un momento di grande felicità nella vita del cantante.

Il leader dei Pinguini Tattici Nucleari ha annunciato la nascita del suo primogenito con una tenera foto pubblicata sull’account Instagram della band. «Per favore non piangere»: con questa frase – una delle strofe più iconiche di Pastello bianco – Riccardo Zanotti ha condiviso con i fan l’arrivo del suo primo figlio. Il bambino, un maschietto, è nato il 29 novembre dalla relazione del cantante con Eugenia Borgonovo. Nessun dettaglio aggiuntivo, né il nome del neonato: il riserbo che caratterizza da sempre la coppia resta intatto anche in questo momento di gioia. Chi è Eugenia Borgonovo. Classe 1994, milanese, diplomata al liceo classico Sarpi e laureata alla Bocconi, Eugenia Borgonovo lavora oggi come A&R per Sugar Music. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Il leader dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti è diventato papà: l’annuncio social

