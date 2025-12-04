Il labirinto muto dei libri | Meneghello dialoga con Borges
Nel cuore di Venezia, la mostra MENEGHELLO INCONTRA BORGES trasforma la pagina scritta in materia concreta e percorribile. L’indagine di Simone Meneghello sul linguaggio incontra l’universo visionario di Jorge Luis Borges, invitando il pubblico a entrare in uno spazio dove i libri non si leggono, ma si attraversano. Una mostra nata da un incontro e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
"Quando salivo sul palco diventavo un muto che parlava tanto. Sceso dal palco potevo fare ore e ore di viaggio senza interagire" Una serata speciale in compagnia di al Cinema Monviso Cuneo che ha presentato il suo nuovo libro 25 - facebook.com Vai su Facebook
In mostra libri e manoscritti di Meneghello - In occasione dell’80° anniversario della Liberazione e a conclusione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Luigi Meneghello (1922–2007) (nella foto), domani il palazzo del Broletto ... Secondo ilgiorno.it
Al Labirinto libri antichi in mostra - it) arriva la prima edizione de Il filo d'Arianna, mostra mercato di libri antichi e moderni fortemente voluta quale occasione per ... Riporta ansa.it