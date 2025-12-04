Il labirinto muto dei libri | Meneghello dialoga con Borges

Nel cuore di Venezia, la mostra MENEGHELLO INCONTRA BORGES trasforma la pagina scritta in materia concreta e percorribile. L’indagine di Simone Meneghello sul linguaggio incontra l’universo visionario di Jorge Luis Borges, invitando il pubblico a entrare in uno spazio dove i libri non si leggono, ma si attraversano. Una mostra nata da un incontro e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

