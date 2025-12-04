Il kit contorno occhi di Augustinus Bader che ha conquistato anche Hugh Jackman è finalmente in offerta

Augustinus Bader l'ha capito benissimo, gli eye patch sono diventati il nuovo feticcio di noi consumatori maschili. Un tempo guardavamo questi accessori con diffidenza, come se fossero un misterioso rituale da set cinematografico; oggi invece li applichiamo con una naturalezza sorprendente. E non solo perché ci aggiungono un certo fascino da divo annoiato mentre prepariamo il caffè, ma soprattutto perché abbiamo capito quanto possano rendere lo sguardo più fresco e luminoso.

