Il grido d' allarme di Antonio Marano Presidente confindustria Tv a RTL 102.5 | Le big tech non investono sul territorio Danneggiati da anni radio tv e giornali

Antonio Marano, Presidente di Confindustria Radio TV, interviene su RTL 102.5, per spiegare l’appello dell'industriadell'informazione a favore di politiche di sostegno e normative per il mercato. All’interno di Non Stop News con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi, Massimo Lo Nigro e Lucrezia Bernardo. L’ IMPATTO DELLE BIG TECH SULL'INFORMAZIONE «Allora, prima di tutto tenterò di essere un po' chiaro, anche perché logicamente vorremmo farne un'analisi da un punto di vista non solo commerciale ma anche tecnologico. Però partiamo da una premessa: il concetto di fondo è cosa sono gli editori? L'articolo 21. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il grido d'allarme di Antonio Marano (Presidente confindustria Tv) a RTL 102.5: "Le big tech, non investono sul territorio. Danneggiati da anni radio, tv e giornali"

Scopri altri approfondimenti

? Il grido d'allarme di #AntonioMarano, Presidente #Confindustria Radio Tv, a RTL 102.5: "Le big tech non investono sul territorio. Stanno costruendo auto senza radio, la mobilità è il primo punto di riferimento dell'ascolto e della radiofonia" Vai su X

Grido d'allarme del Presidente dell'Ania, l'associazione delle assicurazioni, Giovanni Liverani in un'audizione alla Camera sui preoccupanti effetti della transizione demografica in Italia - facebook.com Vai su Facebook

Il grido d’allarme di Antonio Marano (Presidente confindustria Tv) a RTL 102.5: “Le big tech, non investono sul territorio. Danneggiati da anni radio, tv e giornali” - "Stanno costruendo auto senza radio, la mobilità è il primo punto di riferimento dell'ascolto" Antonio Marano, Presidente di Confindustria Radio TV, ... Scrive panorama.it

Ardituro (sostituto procuratore Direzione Antimafia): "Infiltrazioni dirette nei club: riciclaggio denaro e meccanismo sponsorizzazioni" - Antonio Ardituro, sostituto procuratore nazionale presso la Direzione Nazionale Antimafia, ha denunciato senza mezzi termini ... Riporta tuttoreggina.com

L'allarme del pm Antimafia: "Infiltrazioni dirette nei club, curve zone franche" - Antonio Ardituro, sostituto procuratore nazionale presso la Direzione Nazionale Antimafia, ha denunciato senza mezzi termini la presenza pervasiva della ... Si legge su msn.com

Sopralluogo dopo il grido d’allarme. La giunta ora si ricorda del Piano: "E’ il cuore pulsante di tutta la città" - Il Piano San Lazzaro, da quartiere dimenticato a luogo prioritario per il rilancio dell’attività di governo della città. ilrestodelcarlino.it scrive