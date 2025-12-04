il grande viaggio raccontato da qn maxi speciale e focus sulle tappe

di Egidio Scala Un viaggio che racconta l’Italia, quello della Fiaccola Olimpica: oltre 12.000 chilometri, attraverso 20 regioni, città, comunità, paesaggi unici e luoghi simbolo. Il suo percorso rappresenta un momento unico di partecipazione civile e di racconto collettivo: un’Italia che si muove, si accende, si unisce. Un racconto che il Gruppo Monrif porterà ai lettori con una potenza editoriale unica, resa possibile dalla forza combinata delle sue testate nazionali e territoriali forti di 1.700.000 lettori, oltre 13 milioni di utenti unici al mese, 85 milioni di pagine viste e una presenza capillare costruita in più di un secolo di storia editoriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

