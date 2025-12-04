Per l’appuntamento del giovedì di Sprint Zone ospitiamo Johanelis Herrera, una delle velociste italiane più esperte e carismatiche. La 30enne azzurra, originaria della Repubblica Dominicana e da anni nel gruppo di lavoro di Giorgio Frinolli a Roma, racconterà il suo percorso umano e sportivo dopo stagioni segnate da problemi fisici che ne hanno limitato il potenziale. Nel 2020 Herrera ha affrontato il momento più difficile della carriera, con la rottura di un tendine che l’ha costretta a un lunghissimo stop. Un infortunio arrivato poco dopo uno dei punti più alti della sua storia sportiva: il record italiano della 4×100 ai Mondiali di Doha e il settimo posto in finale con la staffetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il grande ritorno di Johanelis Herrera: storia, infortuni e sogni per il 2026