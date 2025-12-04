Il grande hockey con le Final four al PalaItalia

Un graditissimo e succulento “antipasto“ olimpico: il grande hockey torna nel capoluogo lombardo con un grande doppio appuntamento che precederà i Giochi invernali in programma dal 6 febbraio. La “Milano Santagiulia Ice Hockey Arena“, infatti, ospiterà dal 9 all’11 gennaio del 2026 le Final Four del campionato IHL serie A e della Coppa Italia. Un vero e proprio “test event“ per l’impianto meneghino che sarà sede delle partite dei tornei a cinque cerchi di hockey maschile e femminile oltre che, dal 7 marzo, delle Paralpimpiadi invernali. Sette le partite in programma nella tre giorni milanese: quattro per la IHL Serie A e tre per la Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il grande hockey con le Final four al “PalaItalia“

