Il gran gol di Pio Esposito speranza neroazzurra In Coppa avanti le grandi
Nel Cagliari a segno anche il fratello Sebastiano: chissà che un giorno la Nazionale non li riunisca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Gran gol di Pio Esposito, il primo a San Siro in maglia nerazzurra. - facebook.com Vai su Facebook
Gran gol di Pio Esposito, il primo a San Siro in maglia nerazzurra. Vai su X
Il gran gol di Pio Esposito, speranza (nero)azzurra. In Coppa avanti le grandi - Nel Cagliari a segno anche il fratello Sebastiano: chissà che un giorno la Nazionale non li riunisca ... Lo riporta msn.com
Uno-due devastante dell'Inter: gran gol di Esposito da fuori area, 2-0 al Venezia in 3 minuti - Terzo gol in stagione, quarto con l'Inter. Secondo tuttomercatoweb.com
Esce Pio Esposito e la panchina dell’Inter lo accoglie così - Una grandissima prestazione quella di Francesco Pio Esposito contro il Venezia. Riporta fcinter1908.it
Coppa Italia, Inter ne rifila 5 al Venezia: ora la vincente di Roma-Torino - Una doppietta di Thuram, un gran gol al volo da fuori area di Pio Esposito, ma anche il primo in maglia nerazzurra di Diouf e il sigillo finale di Bonny. torinogranata.it scrive
Inter-Venezia, le pagelle: Thuram e Pio Esposito protagonisti, male Carlos Augusto - Come tutti i compagni di reparto, prende sul serio il test. Riporta repubblica.it
Inter ai quarti, manita al Venezia: prima perla di Pio Esposito a San Siro - 1 i lagunari e avanzano in Coppa Italia: Roma o Torino la prossima avversaria ... Da tuttosport.com