D opo anni di attesa, l'uscita dei primi 4 episodi di Stranger Things 5 ha registrato numeri da record. Nei primi 5 giorni di programmazione, l'inno anni Ottanta dei fratelli Duffers risulta la serie più vista di Netflix; superate le stagioni precedenti. L'ultimo capitolo – seppure solo con il Volume 1 – ha messo d'accordo critica e pubblico, composto da fan agguerriti che si sono scatenati nelle teorie e interpretazioni più fantasiose sul finale della serie. Che sarà diviso in due segmenti, cosa che manda ancora di più in pappa sulle possibili trame nonché su chi tra i personaggi principali morirà.

© Iodonna.it - Il gran finale della serie ha scatenato i fan con le ipotesi più disparate