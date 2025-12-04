Il gran finale della serie ha scatenato i fan con le ipotesi più disparate
D opo anni di attesa, l’uscita dei primi 4 episodi di Stranger Things 5 ha registrato numeri da record. Nei primi 5 giorni di programmazione, l’inno anni Ottanta dei fratelli Duffers risulta la serie più vista di Netflix; superate le stagioni precedenti. L’ultimo capitolo – seppure solo con il Volume 1 – ha messo d’accordo critica e pubblico, composto da fan agguerriti che si sono scatenati nelle teorie e interpretazioni più fantasiose sul finale della serie. Che sarà diviso in due segmenti, cosa che manda ancora di più in pappa sulle possibili trame nonché su chi tra i personaggi principali morirà. 🔗 Leggi su Iodonna.it
CUOCO CONTADINO: GRAN FINALE DA AMICO BIO A GIANO VETUSTO Si terrà domani mercoledì 3 dicembre 2025 presso l’azienda agricola Amico Bio – sede di Giano Vetusto (Caserta) la lezione finale del percorso “Cuoco Contadino”, promosso da Terr - facebook.com Vai su Facebook
Dispatch si avvicina al gran finale con un trailer dedicato agli ultimi due episodi della serie - Dispatch è quasi arrivato al gran finale, che uscirà domani, 12 novembre, con il lancio degli episodi 7 e 8 della serie, destinati a rappresentare la conclusione della storia di Robert Robertson e ... Come scrive multiplayer.it
Lazio, carta Pedro per il gran finale - La Lazio di ieri è la Lazio di oggi, ma ha sempre lo stesso uomo a sorpresa: Pedro. Scrive corrieredellosport.it
Gran Galà del calcio: McTominay miglior giocatore, Conte miglior allenatore, Napoli miglior club. Tutti i premi per il 2024-25, da Svilar a Lautaro - East End Studios di Milano, va in scena l'evento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori. Secondo eurosport.it
Cinque interisti e solo due napoletani: ecco la top 11 della Serie A 2024-25 - Nell'ambito del Gran Galà del Calcio 2025, organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori, è stata eletta la miglior formazione della Serie A 2024- Si legge su msn.com
Stranger Things 5: dopo il no iniziale, l'episodio finale potrebbe uscire al cinema. Netflix ci ha ripensato? - dopo aver negato la necessità di dare distribuzione cinematografica al gran finale della serie di culto, Netflix potrebbe essere tornata sui suoi passi secondo un insider. Lo riporta movieplayer.it