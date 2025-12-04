Il governo annuncia la riforma della Polizia locale ma azzera i fondi Che dirotta sulla caccia ai migranti extra Ue

Il governo scippa gli unici, veri fondi mai stanziati per la riforma della Polizia locale. Il motivo? “Interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi non appartenenti all’Unione europea d’importanza prioritaria per le rotte migratorie”, si legge nell’emendamento della maggioranza che modifica il decreto economia in fase di conversione. “E autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2025”, peraltro senza dire come e in quali Paesi verranno spesi. Soldi ai quali, da anni, è appesa la speranza della Polizia locale di arrivare a una riforma su organici, tutele e previdenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il governo annuncia la riforma della Polizia locale, ma azzera i fondi. Che dirotta sulla caccia ai migranti extra Ue

