Il giudice Cassano è il nuovo presidente della Seconda Sezione Penale

Il giudice Paolo Cassano è stato scelto come nuovo presidente della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino. La decisione è arrivata dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha espresso un voto unanime, confermando la proposta avanzata dalla V Commissione lo scorso ottobre. Cassano subentra a Roberto Melone, che ha guidato la sezione fino al pensionamento avvenuto un anno fa. La nomina si colloca in un momento particolarmente denso di responsabilità, poiché il magistrato è contemporaneamente impegnato anche nella Commissione per il concorso in magistratura, con attività che lo portano spesso a Roma.

