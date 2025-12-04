Il gioco delle pagine lancia Urbino in Italia
Da Urbino agli eventi di tutta Italia: una piccola grande mostra ideata nella città ducale ha riscosso molto successo, tanto da produrre anche un catalogo ed essere richiesta in ben tre città. Si tratta dell'esposizione "40 anni di libro game in Italia": il curatore è l'urbinate Nicola Betti, da sempre appassionato di giochi di ogni tipo, membro dell'associazione Club Iddu, che gestisce in città una ludoteca, e tra gli organizzatori della Giornata Mondiale del Gioco ogni maggio. "Quando ho creato la mostra, lo scorso maggio – racconta Betti – non mi sarei mai aspettato un simile riscontro, anche se devo dire che l'impegno e la cura sono stati alti.
