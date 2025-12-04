Il ghanese è l’oggetto misterioso di questo primo scorcio | solo 15 minuti a Udine Oggi potrebbe far coppia in mediana con Ferguson Sulemana prova a recuperare il tempo perduto

Non sarà solo il giorno di Immobile, di rientro tra i convocati dopo tre mesi e mezzo di stop. Il derby di Coppa Italia con il Parma potrebbe essere soprattutto l’occasione di Ibrahim Sulemana, oggetto misterioso fin qui della mediana rossoblù, complice l’ infortunio al ginocchio rimediato all’indomani del suo acquisto nelle ultime ore di mercato. Il classe 2003 è arrivato il primo settembre dall’ Atalanta, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni. In serie A correvano i giorni della prima sosta e il ragazzo aveva già raggiunto il raduno del Ghana. Il giorno successivo avrebbe rimediato una lesione del legamento collaterale del ginocchio destro e un mese e mezzo di stop che ne ha compromesso l’inserimento e l’inizio della nuova avventura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

