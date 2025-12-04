Il garantismo a metà dei giornali di destra spiegato dal caso Mogherini

Al direttore - I francesi giudicano i cugini belgi dei ritardati mentali. La considerazione vale anche per le procure di quel paese: sono arrivati alla prassi di Mani pulite con trent’anni di ritardo. Giuliano Cazzola La battuta è buona. Ma a questo punto, a proposito di risate, ci ricordi anche lei di sganasciarci la prossima volta che i giornali di destra si autodichiareranno garantisti. Garantisti con i loro amici, giustizialisti verso tutti coloro che odiano. Dai burocrati europei fino agli eroi ucraini. Tutti colpevoli fino a prova contraria. Essere garantisti a metà è come essere parzialmente incinta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il garantismo a metà dei giornali di destra spiegato dal caso Mogherini

