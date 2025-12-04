Il futuro del lavoro tra umano e digitale | la cultura del feedback al centro dell’employee experience

Come la cultura del back e l’onboarding personalizzato stanno ridefinendo l’employee experience. Al Richmond Human Resources Forum 2025, il 70% dei dipendenti conferma: ascolto e fiducia sono la vera chiave per attrarre e trattenere talenti. RIMINI – La fedeltà al lavoro nell’era digitale non si misura più solo in benefit o stipendi competitivi, ma in ascolto, fiducia e back continuo. Secondo una ricerca McKinsey, 7 dipendenti su 10 ritengono che una cultura strutturata del back migliori la collaborazione e il clima aziendale, rendendo l’employee experience un pilastro strategico per attrarre e trattenere talenti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Il futuro del lavoro tra umano e digitale: la cultura del feedback al centro dell’employee experience

