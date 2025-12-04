Il frontman della band è diventato padre lo scorso 29 novembre Sesso nome del bebè e chi è la compagna Eugenia Borogonovo

R iccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà. Il cantante ha dato il benvenuto al primogenito, che secondo alcune indiscrezioni non confermate dovrebbe essere un maschietto, avuto dalla compagna Eugenia Borgonovo. Emozioni, inclusività e canzoni da falò: “Hello World” è il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari X Leggi anche › I Pinguini Tattici Nucleari adottano 100 pinguini (veri) dell’Antartide Pinguini Tattici, l’annuncio della nascita del primo figlio. L’annuncio della nascita del piccolo è arrivato sui social della band, dove Zanotti ha condiviso la prima foto con il figlio tra le braccia, accompagnata da una caption molto tenera: «Per favore, non piangere», ritornello della canzone Pastello bianco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

