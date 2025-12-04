Il fratello di Tatiana Tramacere | Può essere successo di tutto I dubbi della mamma sul ragazzo che frequentava

Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne di origine ucraina scomparsa ormai dallo scorso 24 novembre da Nardò, in Puglia.Il fratello: "Potrebbe esserle accaduto di tutto. Però non ci arrendiamo alla paura e ai brutti pensieri". La mamma accusa il ragazzo che frequentava: "Era una ossessione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Il fratello Vladimir: non ci arrendiamo ai brutti pensieri. La storia del ragazzo e l'ossessione dell'altro. Le indagini: nulla di grave per ora Vai su X

Il fratello Vladimir: non ci arrendiamo ai brutti pensieri. La storia del ragazzo e l'ossessione dell'altro. Le indagini: nulla di grave per ora - facebook.com Vai su Facebook

Il fratello di Tatiana Tramacere: “Può essere successo di tutto”. I dubbi della mamma sul ragazzo che frequentava - Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne di origine ucraina scomparsa ormai dallo scorso 24 novembre da Nardò, in Puglia ... fanpage.it scrive

Scomparsa di Tatiana Tramacere: sequestrato il telefono dell’ultimo a vederla - Gli inquirenti hanno sequestrato il telefono del 30enne di origini rumene, l’ultima persona ad aver visto Tatiana quella sera. Scrive giornaledipuglia.com

Tatiana Tramacere, il fratello: «No alla paura e ai brutti pensieri, anche se può essere successo di tutto» - Tatiana Tramacere, una 27enne leccese di origine ucraina, è scomparsa da Nardò dal 24 novembre. Da msn.com

“L’ho vista la sera della scomparsa, vorrei dirle che ci manca”: il racconto di un amico di Tatiana Tramacere - Continuano senza sosta le ricerche della 27enne Tatiana Tramacere, scomparsa a Nardò nel pomeriggio di lunedì 24 novembre . Secondo fanpage.it

Tatiana Tramacere: sequestrato il cellulare dell'amico 30enne. Aperta inchiesta per istigazione al suicidio - Sono in corso da giorni le ricerche della 27enne Tatiana Tramacere di cui si sono perse le tracce a Nardò, in provincia di Lecce. Riporta msn.com

Tatiana Tramacere, chi è la ragazza scomparsa a Nardò: età, il rapporto con la madre, il fidanzato e la pagina Instagram - Sono in corso da giorni le ricerche della 27enne Tatiana Tramacere di cui si sono perse le tracce a Nardò, in provincia di Lecce. Da ilmessaggero.it