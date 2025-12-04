Il fratello di Tatiana Tramacere | Può essere successo di tutto I dubbi della mamma sul ragazzo che frequentava

Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne di origine ucraina scomparsa ormai dallo scorso 24 novembre da Nardò, in Puglia.Il fratello: "Potrebbe esserle accaduto di tutto. Però non ci arrendiamo alla paura e ai brutti pensieri". La mamma accusa il ragazzo che frequentava: "Era una ossessione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

