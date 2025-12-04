Il fratello di Tatiana Tramacere | Andava da un’amica ma non è mai arrivata Da allora il buio
Vladimir è molto legato alla sorella 27enne scomparsa da Nardò, in Salento, da dieci giorni: aperta un’inchiesta per istigazione al suicidio. “Non ci arrendiamo ai brutti pensieri, aiutateci a trovarla ”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
