Il Formigine esonera Mezzetti Cdr tra i pali arriva Malagoli

Il Formigine ha esonerato mister Lorenzo Mezzetti: in lizza al suo posto l’ex canarino Gigi Apolloni, Ivano Rossi reduce dal salto in D con la Correggese ed Enrico Frigieri ex Sanmichelese, oltre a Roberto Cantaroni. In verdeblù potrebbe arrivare il difensore Alessandro Barbetta (2003) svincolato dal Terre di Castelli. Francesco Salmi è pronto a ripartire dalla Poggese, Eccellenza lombarda. Alla Cdr Mutina saluta il numero uno Auregli, al suo posto Matteo Malagoli (foto) (’95) dal Fiorenzuola. In Prima a Fiorano arriva il difensore Wusu (2005) dallo Spilamberto e dal Casalgrande il centrocampista Zanti (2003). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Formigine esonera Mezzetti. Cdr, tra i pali arriva Malagoli

Altre letture consigliate

Eccellenza, è ufficiale: il Formigine ha esonerato mister Mezzetti - Sport: Consapevoli essere i primi responsabili della difficile situazione e nella impossibilità di operare in altri modi dopo la avvilente prestazione di Corticella ... Secondo lapressa.it

Il Formigine resiste per 75 minuti: poi il Nibbiano dilaga. Passivo di tre gol troppo pesante per i ragazzi di Mezzetti - : Guerci, Setti, Vecchi (9’pt Fogliazza), Alcibiade, Bassoli (17’st Piscicelli), Boccenti, Lancellotti, Jakimovski (34’st Rebolini), Grasso, Minasola ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Formigine, avanti con Mezzetti. Stasera la Coppa Promozione - Lorenzo Mazzetti resta sulla panchina verdeblù, è questa la decisone che è stata presa ieri sera al termine di una lunga riunione al campo "Pincelli" ... Scrive ilrestodelcarlino.it