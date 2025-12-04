Il fischietto lombardo e Guida a confronto con i giovani colleghi Sozza agli arbitri di Seregno | fermiamo i violenti

Questa sera, davanti ai 50mila dell’Olimpico, dirigerà Lazio-Milan valida per i sedicesimi di Coppa Italia e “rivincita“ della turbolenta sfida di sabato scorso in serie A, che di polemiche arbitrali ne ha lasciate in quantità industriale. Martedì, invece, Marco Guida di Torre Annunziata era ospite nella rilassata atmosfera dell’auditorium di Seregno e della locale sezione AIA - la quarta a livello numerico in Lombardia nonché la “Casa“ dell’altro internazionale Simone Sozza - per una serata dedicata proprio alla figura dell’arbitro in cui è un arbitro, anzi due, a raccontarsi direttamente, senza filtri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

