Il fischietto lombardo e Guida a confronto con i giovani colleghi Sozza agli arbitri di Seregno | fermiamo i violenti
Questa sera, davanti ai 50mila dell’Olimpico, dirigerà Lazio-Milan valida per i sedicesimi di Coppa Italia e “rivincita“ della turbolenta sfida di sabato scorso in serie A, che di polemiche arbitrali ne ha lasciate in quantità industriale. Martedì, invece, Marco Guida di Torre Annunziata era ospite nella rilassata atmosfera dell’auditorium di Seregno e della locale sezione AIA - la quarta a livello numerico in Lombardia nonché la “Casa“ dell’altro internazionale Simone Sozza - per una serata dedicata proprio alla figura dell’arbitro in cui è un arbitro, anzi due, a raccontarsi direttamente, senza filtri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Comune Di Partinico “L’ultimo fischietto: va in pensione il vigile urbano che ha fatto della città la sua missione” Oggi è l’ultimo giorno di servizio per Francesco Santoro, storico vigile urbano del Comune di Partinico, punto di riferimento per automobilisti, reside - facebook.com Vai su Facebook
Il “fischietto“ lombardo e Guida a confronto con i giovani colleghi. Sozza agli arbitri di Seregno: fermiamo i violenti - Milan valida per i sedicesimi di Coppa Italia e “rivincita“ della turbolenta ... Scrive sport.quotidiano.net