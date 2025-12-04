A poco più di un anno dalla scomparsa di Paola Marella, suo figlio Nicola Traversa ha condiviso sui social alcune immagini inedite della madre che raccontano gli ultimi anni della sua vita. Gli scatti, ritrovati nel computer dell’architetto e volto di Real Time dopo la sua morte, erano raccolti in una cartella dal titolo emblematico: “Voglio vivere”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Insieme per Paola (@paolamarella) Le fotografie sono state pubblicate sul profilo Instagram di Paola Marella, rimasto attivo e gestito dal figlio Nicola insieme al padre Domenico Traversa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Il figlio di Paola Marella trova le foto inedite dopo un anno: erano nella cartella “Voglio vivere”