Il figlio di Paola Marella trova le foto inedite dopo un anno | erano nella cartella Voglio vivere
A poco più di un anno dalla scomparsa di Paola Marella, suo figlio Nicola Traversa ha condiviso sui social alcune immagini inedite della madre che raccontano gli ultimi anni della sua vita. Gli scatti, ritrovati nel computer dell’architetto e volto di Real Time dopo la sua morte, erano raccolti in una cartella dal titolo emblematico: “Voglio vivere”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Insieme per Paola (@paolamarella) Le fotografie sono state pubblicate sul profilo Instagram di Paola Marella, rimasto attivo e gestito dal figlio Nicola insieme al padre Domenico Traversa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Argomenti simili trattati di recente
Paola Marella, le foto (inedite) degli ultimi anni pubblicate dal figlio: «Trovate nel pc, le aveva in una cartella chiamata "Voglio vivere”» - facebook.com Vai su Facebook
Paola Marella e le foto trovate sul pc dopo la morte, il figlio: “Aveva chiamato la cartella ‘Voglio vivere’ “ Vai su X
Paola Marella, il figlio trova foto inedite: “C’era tutta la sua voglia di vivere” - Nicola, il figlio di Paola Marella, ha condiviso degli scatti inediti in compagnia della madre, che fino all’ultimo ha mantenuto il sorriso ... dilei.it scrive
Paola Marella, il figlio trova nel suo pc una cartella di foto. «L’aveva intitolata “Voglio vivere”» - A più di un anno dalla scomparsa dell'architetta, il figlio Nicola Traversi ritrova alcune fotografie inedite della madre salvate in una cartella nominata "voglio vivere" ... Scrive iodonna.it
Paola Marella, il figlio Nicola trova la cartella segreta nel computer: «L'aveva intitolata 'voglio vivere'» - architetto di successo e popolare volto di Real Time stroncata da un tumore al pancreas nel ... Da msn.com
“Voglio vivere”. Paola Marella, quello che trova il figlio nel computer è devastante - La notizia si concentra sul ritrovamento emotivamente significativo di una cartella sul computer personale della madre, contenente scatti inediti e intitolata ... Secondo thesocialpost.it
La forza di Paola Marella tra immagini, ricordi e voglia di vivere: la scoperta del figlio sul pc - Dal silenzio alla memoria: il PC di Paola Marella svela la sua resilienza e il desiderio di vivere. Secondo notizie.it
Il figlio di Paola Marella pubblica sui social delle foto della mamma, morta nel 2024 - “C’era davvero tutta la sua voglia di vivere”: il figlio ricorda la mamma con alcune fotografie inedite ritrovate in una cartella, ritrovata in questi giorni, ... Secondo repubblica.it