Il figlio di El Chapo Guzman si arrende alla giustizia USA
La dichiarazione di colpevolezza di Joaquin Guzman Lopez, erede diretto di Joaquin El Chapo Guzman Loera e figura di primo piano del cartello di Sinaloa, segna una fase cruciale nella lenta demolizione dell’impero criminale costruito dallo storico boss. Arrestato negli Stati Uniti nel luglio 2024, il 39enne ha ammesso la propria responsabilità per traffico internazionale di droga e per attività criminali continuative, reati che potrebbero condurlo a una condanna compresa tra dieci anni di carcere e l’ergastolo. Per il Dipartimento di Giustizia, questa confessione non è soltanto la caduta di un singolo narcotrafficante, ma un ulteriore smottamento di quell’apparato mafioso transnazionale che El Chapo aveva trasformato in una macchina da guerra e da denaro. 🔗 Leggi su Panorama.it
