Il fenomeno Rosalia torna live in Italia | ecco quando si esibirà dove e la vendita dei biglietti

Dopo tre anni, l’ultima volta è stata agli I-Days Milano Coca-Cola 2023, Rosalia torna live in Italia con unico appuntamento mercoledì 25 marzo 2026 all’Unipol Forum di Milano. I biglietti saranno in vendita dalle ore 10 di giovedì 11 dicembre su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it. In scaletta ci saranno i brani tratti dall’ultimo progetto discografico “LUX”, che ha ottenuto il riconoscimento come album di un’artista di lingua spagnola più streammato in un giorno nella storia di Spotify. Al suo debutto ha esordito al primo posto della classifica Top Debut Album di Spotify. Rosalia è un’artista e produttrice due volte vincitrice del Grammy e 13 volte vincitrice del Latin Grammy, rapidamente salita alla ribalta del pop globale grazie alle sue innovative fusioni musicali e al suo stile unico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

