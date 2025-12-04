Il fascismo non è un opinione | il caso di Più Libri Più Liberi

Non basta affittare uno stand per poter esporre quello che vogliamo. Oltre 100 autori chiedono l'estromissione di "Passaggio al Bosco" e alcuni annunciano la loro assenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

L’opinione di Mario Zwirner: Pro Pal: Il fascismo degli antifascisti #mariozwirner #opinione #telenuovo - facebook.com Vai su Facebook

“Il Fascismo Toscano. Il caso del Valdarno Superiore dimensione locale e prospettiva nazionale” - 30, nella sala consiliare di Terranuova Bracciolini, si terrà la presentazione del volume “Il Fascismo Toscano. lanazione.it scrive

Intervengono anche Calenda e Bonaccini. Il governatore: "Cara Rauti, ricordati della differenza tra democrazia e fascismo" - Il governatore attacca via social Isabella Rauti, che nei giorni scorsi aveva celebrato la fondazione del ... Si legge su repubblica.it

Schlein: "Il fascismo non è un'opinione ma un reato, una piaga" - Ed è per questo che mi aspetto che il valore dell'antifascismo sia condiviso in una Repubblica fondata sulla ... Secondo quotidiano.net

«Sul fascismo non mi pento»: Vannacci a Napoli insiste dopo la bufera | Fico e il caso del gozzetto - Roberto Vannacci, vicesegretario federale della Lega ed eurodeputato, che da qualche giorno sta facendo nuovamente parlare di sé, per aver «riscritto» la storia del fascismo, ricevendo per questo il ... Segnala msn.com

Vannacci a Napoli: «Fascismo archiviato dalla storia. Cambiare opinione? Le versioni non sono mie» - Constato però che la storia è una passione per molti, perché è bastato mettere in cronologia dei fatti storici incontrovertibili per suscitare un polverone incredibile. Da msn.com