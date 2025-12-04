Il Dottor P condannato per aver dato la ketamina a Matthew Perry la madre dell'attore | L'hai sfruttato per pochi dollari

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dottor Salvador Plasencia, noto come Dottor P, è stato condannato a 30 mesi di carcere per aver fornito la ketamina a Matthew Perry, che ne ha provocato la morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

dottor p condannato averIl Dottor P condannato per aver dato la ketamina a Matthew Perry, la madre dell’attore: “L’hai sfruttato per pochi dollari” - Il dottor Salvador Plasencia, noto come Dottor P, è stato condannato a 30 mesi di carcere per aver fornito la ketamina a Matthew Perry, che ne ha provocato ... Segnala fanpage.it

dottor p condannato averMattew Perry, condannato il «Dottor P.»: fornì la ketamina all'attore. La mamma di "Chandler": «L'hai sfruttato per pochi dollari» - Un tribunale federale di Los Angeles ha condannato a 30 mesi di ... msn.com scrive

dottor p condannato averAmmise di aver venduto ketamina a Matthew Perry, condannato a 2 anni e mezzo - Sono cinque gli indagati, il medico californiano è il primo a ricevere una condanna ... Riporta msn.com

dottor p condannato averIl medico che si è dichiarato colpevole di aver venduto la ketamina a Matthew Perry è stato condannato - La giudice Sherilyn Peace Garnett ha emesso la sentenza nei confronti del dottor Salvador Plasencia, che prevede due anni di libertà vigilata e una multa di 5 ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dottor P Condannato Aver