Il Dottor P condannato per aver dato la ketamina a Matthew Perry la madre dell'attore | L'hai sfruttato per pochi dollari

Il dottor Salvador Plasencia, noto come Dottor P, è stato condannato a 30 mesi di carcere per aver fornito la ketamina a Matthew Perry, che ne ha provocato la morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

