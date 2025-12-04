Il Dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi cosa dice la perizia Albani | Compatibilità forte ma non affidabile

Sulle unghie di Chiara Poggi c'è il Dna di Andrea Sempio «ma la prova non è affidabile». Lo conferma la perizia della genetista Denise Albani e dai. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Il Dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi, cosa dice la perizia Albani: «Compatibilità forte, ma non affidabile»

Garlasco, la conferma dalla perizia della genetista Denise Albani: “Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi attribuibile alla linea paterna di Andrea Sempio” - Consegnata alla Procura la relazione di oltre 90 pagine, dove tuttavia si evidenzia come sia impossibile arrivare dall'analisi del cromosoma Y all’identificazione “di un singolo soggetto” ... ilgiorno.it scrive

