Pensa essere Manna. O un qualunque direttore sportivo di un top club europeo. “Stiamo parlando di gente che sarebbe dovuta andare ad Harvard. Devono conoscere la finanza. Devono conoscere il diritto. Devono conoscere il marketing. Devono essere bravi comunicatori. E devono anche essere persone di calcio che capiscono il gioco, la psicologia dietro giocatori, allenatori e agenti”, dice al Times Stephane Ehrhart, esperto di transizione di carriera alla Uefa. I Manna sono chiamati “a comunicare verso l’alto, verso il proprietario; verso l’esterno, con i colleghi e il team che gestisci; e verso il basso, verso le persone che assumi e che gestisci quotidianamente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il direttore sportivo deve sapere di calcio, finanza, comunicazione, diritto: ormai vanno presi da Harvard (Times)