Il direttore sportivo deve sapere di calcio finanza comunicazione diritto | ormai vanno presi da Harvard Times
Pensa essere Manna. O un qualunque direttore sportivo di un top club europeo. “Stiamo parlando di gente che sarebbe dovuta andare ad Harvard. Devono conoscere la finanza. Devono conoscere il diritto. Devono conoscere il marketing. Devono essere bravi comunicatori. E devono anche essere persone di calcio che capiscono il gioco, la psicologia dietro giocatori, allenatori e agenti”, dice al Times Stephane Ehrhart, esperto di transizione di carriera alla Uefa. I Manna sono chiamati “a comunicare verso l’alto, verso il proprietario; verso l’esterno, con i colleghi e il team che gestisci; e verso il basso, verso le persone che assumi e che gestisci quotidianamente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Scopri altri approfondimenti
Il direttore sportivo africese, Leo Criaco, da qualche settimana è in moto per rinforzare la squadra e con cinque tasselli già chiusi Vai su Facebook
La VL si stringe intorno al suo Direttore Sportivo Nicola Egidio per la scomparsa della madre Maria Giovanna tinyurl.com/6ydtzmex Vai su X
Il direttore sportivo deve sapere di calcio, finanza, comunicazione, diritto: ormai vanno presi da Harvard (Times) - "Non è più il mestiere di una volta, che si esaurisce comprando e vendendo giocatori. Segnala ilnapolista.it
Paratici: "Patteggiamento scelta responsabile. Si è commentato spesso senza sapere" - Il direttore sportivo del Tottenham ha parlato di vari temi, dal processo plusvalenze al mancato approdo al Milan, dal suo ritorno al ... Secondo tuttomercatoweb.com
Fiorentina: per il ruolo di DS si va verso la soluzione interna Roberto Goretti - Dopo la separazione con Daniele Pradè – ufficializzata lo scorso 1 novembre - gianlucadimarzio.com scrive
Fiorentina, Roberto Goretti nuovo direttore sportivo - Dopo l'addio di Daniele Pradè, la Fiorentina annuncia in una nota che «Roberto Goretti è il nuovo direttore sportivo del club. Da corriere.it