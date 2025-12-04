Il debutto di Stranger Things 5 è straordinario | ha stabilito un nuovo record per Netflix
Il debutto di Stranger Things 5 è andato oltre ogni previsione, stabilendo il nuovo primato come miglior settimana di lancio di sempre per Netflix. Il Volume 1, composto da quattro episodi pubblicati il 27 novembre, ha raccolto 59,6 milioni di visualizzazioni nei primi giorni, un risultato che evidenzia non solo l’enorme attesa per la stagione finale, ma anche la straordinaria tenuta della serie dopo quasi dieci anni di vita. L’impatto è stato immediato e globale: Stranger Things è entrato nella top 10 in tutti i 93 Paesi monitorati dal servizio e ha conquistato il primo posto in 90 di essi, confermando una popolarità trasversale e in continua crescita. 🔗 Leggi su Game-experience.it
