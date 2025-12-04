Il Cpia di Latina secondo all’Epale Edu Hack 2025

Il Cpia, Centro provinciale per l'istruzione degli adulti, di Latina è arrivato secondo allEpale Edu Hack 2025 sulle 12 squadre, arrivate da tutta Italia e che si sono date appuntamento a Napoli per la fase finale del social hackathon di Epale (Electronic Platform for Adult Learning in Europe). 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Il Cpia di Latina secondo all’Epale Edu Hack 2025 - Il gruppo ha presentato un gioco, Pawer, attraverso il quale districarsi tra le piattaforme della pubblica amministrazione ... Riporta latinatoday.it

