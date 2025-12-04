“Chi lavora sa cosa costano quattro giorni di sciopero per un operaio metalmeccanico, ma non vogliamo essere complici del Governo che rischia di mettere la parola fine alla siderurgia in Italia”. Così Armando Palombo, portavoce dei lavoratori dell’ ex-Ilva di Genova, commenta la lunga giornata di contestazione e di sciopero dell’acciaieria di Cornigliano, che resta bloccata da quattro giorni. Lacrimogeni lanciati a grappolo prima e sparati ad altezza uomo in un secondo momento hanno accolto i duemila manifestanti davanti alla Prefettura. Ai metalmeccanici si sono uniti nel corteo altri lavoratori delle fabbriche genovesi, i portuali e alcuni gruppi studenteschi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il corteo degli operai Ilva a Genova, le tensioni con la polizia e la stazione occupata: “Non saremo complici del governo” | Video