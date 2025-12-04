Si chiude l'anno escursionistico di Sentieri e Sorrisi con una magica camminata sul Venda. Al termine pranzo e allegria in Agriturismo. Un’escursione tra le più suggestive e panoramiche dei Colli Euganei. Inoltrandosi tra boschi di castagno, si guadagna quota e si raggiunge la zona più assolata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Il corno del Venda: escursione e pranzo in agriturismo