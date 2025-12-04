Il Conservatorio Nicola Sala presenta al San Carlo la quarta tappa di Voices of Heritage – Let’s Music

Annunciati ospiti internazionali e una speciale iniziativa sulla donazione di organi, in collaborazione con la Fondazione dei Diritti Fondamentali.. Il Conservatorio di Musica “ Nicola Sala ” di Benevento ha presentato oggi, in conferenza stampa, la quarta tappa del progetto internazionale “Voices of Heritage – Let’s Music: da Broadway a Napoli”, in programma il 22 dicembre 2025 nel prestigioso Teatro di San Carlo di Napoli. La serata sarà impreziosita dalla partecipazione di due ospiti d’eccezione: Sarah Jane Morris, artista di fama internazionale, e Gigi D’Alessio, icona della musica napoletana nel mondo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

