Il Comune di Roma diserta l' inaugurazione di Più Libri Più Liberi

Romatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Roma ha deciso di non presenziare alla conferenza stampa di presentazione di “Più Libri Più Liberi”, la fiera della piccola e media editoria che parte proprio oggi, giovedì 4 dicembre, alla Nuvola dell'Eur. Il Comune diserta la NuvolaL'annuncio è arrivato nella serata di mercoledì da. 🔗 Leggi su Romatoday.it

il comune di roma diserta l inaugurazione di pi249 libri pi249 liberi

© Romatoday.it - Il Comune di Roma diserta l'inaugurazione di "Più Libri Più Liberi"

Contenuti che potrebbero interessarti

comune roma diserta inaugurazioneMetropolitana di Roma: slitta l'inaugurazione delle fermate Colosseo e Porta Metronia - Il prossimo 16 dicembre saranno inaugurate due nuove fermate della metropolitana di Roma, linea C: si tratta delle stazioni Colosseo e Porta Metronia. Si legge su msn.com

comune roma diserta inaugurazioneFolla di cittadini per l'inaugurazione dello Sportello Anagrafico del IV Municipio di Roma Capitale al Centro Commerciale Casal Bertone - In tanti si sono dati appuntamento in via Pollio per l'inaugurazione dello Sportello Anagrafico del IV Municipio di Roma Capitale all'interno del Centro commerciale Casal Bertone, che ... Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Comune Roma Diserta Inaugurazione