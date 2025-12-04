il comune acquista il teatro parrocchiale

E’ stato acquistato dal Comune lo storico teatro parrocchiale di Belmonte Piceno, presto potrebbe subire un intervento di riqualificazione per migliorarne la fruibilità. L’operazione è stata portata avanti per mesi dall’Amministrazione del piccolo borgo della media Valtenna, ma finalmente circa un mese ha raggiunto la sua fase terminale con le firme sugli atti. "Era da un po’ di tempo che stavamo valutando la possibilità di acquisire il Teatro parrocchiale – racconta il sindaco Ivano Bascioni – si tratta del principale luogo di ritrovo per la nostra comunità, in passato il teatro parrocchiale ha ospitato veramente una serie infinita di eventi: convegni, spettacoli teatrali, eventi culturali, incontro di formazione, persino cerimonia e feste dedicate alla comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

