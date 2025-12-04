Il colore Pantone del 2026 è il Cloud Dancer E a sorpresa è un bianco

Il 2026 sarà all'insegna di un tono di bianco neutro e arioso, che secondo Pantone vuole portare tranquillità, e po’ di pace, in un mondo che fa troppo rumore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il colore Pantone del 2026 è il Cloud Dancer. E, a sorpresa, è un bianco

Scopri altri approfondimenti

Pantone svela il colore dell’anno 2026: una tonalità di bianco naturale che promette serenità e stimola la creatività in moda, design e lifestyle. - facebook.com Vai su Facebook

Il bianco Cloud Dancer è il colore Pantone 2026 #ANSA Vai su X

Il colore Pantone del 2026 è il Cloud Dancer. E, a sorpresa è un bianco, - Il 2026 sarà all'insegna di un tono di bianco neutro e arioso, che secondo Pantone vuole portare tranquillità, e po’ di pace, in un mondo che fa troppo rumore ... Si legge su vanityfair.it

Pantone 2026, perché il colore dell'anno è il bianco Cloud Dancer e come può influenzare la moda - 4201 Cloud Dancer, "una sfumatura neutra di bianco che induce alla calma" ... Secondo virgilio.it

Pantone: Cloud Dancer è il colore dell'anno 2026 - Per il 2026, Pantone ha scelto il colore 'Cloud Dancer', un bianco luminoso e leggero che emana calma e chiarezza. Lo riporta fashionunited.it

Il colore dell’anno 2026 è un bianco: Pantone sceglie “Cloud Dancer”. Ecco perché - Pantone annuncia il Color of the Year 2026: “Cloud Dancer”, un bianco morbido e bilanciato che riflette il bisogno di calma, nuovi inizi e leggerezza culturale ... Scrive panorama.it

Pantone, Cloud Dancer è il colore del 2026 - Il Pantone Color Institute ha annunciato che Cloud Dancer, "una sfumatura neutra di bianco" sarà la tendenza del prossimo anno perché "induce alla calma, alla chiarezza e a un respiro creativo in un ... Riporta tg24.sky.it

Il colore Pantone 2026 è Cloud Dancer, la fresca sfumatura di bianco che illuminerà i tuoi look - Un bianco naturale che esprime il nostro desiderio di serenità, purezza e armonia. Si legge su vogue.it