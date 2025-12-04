Il colore dell’anno 2026 è un bianco | Pantone sceglie Cloud Dancer Ecco perché

Il colore che dovrà raccontare il 2026 non è davvero un colore. È un’intenzione. Una pausa necessaria. Un foglio lasciato bianco non per mancanza di idee, ma per farle respirare. Pantone ha annunciato il suo Color of the Year: Cloud Dancer, una tonalità di bianco morbido e sospeso che sembra arrivare esattamente nel momento in cui ne avevamo bisogno. Il Pantone Color Institute lo definisce “un’influenza calmante in una società che sta riscoprendo il valore della riflessione silenziosa. Un bianco fluttuante intriso di serenità, che incoraggia il vero rilassamento e la concentrazione, permettendo alla mente di vagare e alla creatività di respirare, lasciando spazio all’innovazione. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il colore dell’anno 2026 è un bianco: Pantone sceglie “Cloud Dancer”. Ecco perché

