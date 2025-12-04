Il colore dell’anno 2026 è per la prima volta un bianco | il Pantone Cloud Dancer

Roma, 4 dicembre 2025 – Cloud Dancer, ballando tra le nuvole: il colore dell’anno 2026 indicato dal Pantone Color Institute è per la prima volta un bianco, il Pantone 11-4201 Cloud Dancer: "Una sfumatura neutra di bianco che induce alla calma, alla chiarezza e a un respiro creativo in un mondo pieno di rumori". Il sito online del Pantone Institute è andato in tilt alla conclusione del countdown mentre l'annuncio sui social mostrava una donna vestita di bianco che guarda sognante un cielo pieno di nuvole. Una tela bianca su cui ricominciare. Cloud Dancer è una sorta di tela bianca su cui ricominciare daccapo, ha spiegato Leatrice Eiseman, direttore esecutiva del Pantone Color Institute: "L'invito ad aprire nuove strade e nuovi modi di pensare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il colore dell’anno 2026 è per la prima volta un bianco: il Pantone Cloud Dancer

