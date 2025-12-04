Il colonnello Davide Verdolini si insedia al comando del 9° Stormo Francesco Baracca di Grazzanise
Si è svolta ieri mattina la cerimonia di avvicendamento al comando del 9° Stormo, durante la quale il colonnello pilota Salvatore Florio ha ceduto l’incarico al colonnello pilota Davide Verdolini, alla presenza del generale di brigata aerea Diego Sismondini, comandante della 1ª brigata aerea operazioni speciali e massima autorità intervenuta. Alla cerimonia erano presenti autorità militari e civili, i gonfaloni dei Comuni del territorio e i labari delle associazioni combattentistiche e d’arma, rendendo omaggio alla Bandiera di Guerra del 9° Stormo. Il saluto di Florio al personale. «Il comandante uscente – si legge in una nota – ha espresso il proprio saluto al personale del reparto e ha sottolineato l’impegno profuso durante il periodo di comando». 🔗 Leggi su Ildenaro.it
