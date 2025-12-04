Il cognato della donna uccisa a botte | Il marito beveva molto Spero lo trovino morto
Monte Roberto (Ancona), 4 dicembre 2025 – “Non voleva distruggere la sua famiglia, per questo Sadjide lo aveva riaccolto in casa. Ci ha provato”. Ma questo purtroppo le è costato la vita. A parlare è il cognato di Sadjide Muslija della donna massacrata in casa a botte a Pianello Vallesina di Monte Roberto (Ancona), che il 12 dicembre avrebbe compiuto 50 anni. Per il delitto è ufficialmente indagato il marito Nazif Muslija, l'uomo di 50 anni, macedone, è in fuga, ricercato da ieri mattina, quando non si è presentato al lavoro, ed è stato scoperto il cadavere della moglie. Il cognato: “Spero che lo trovino morto”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
