Il Clou Dancer è il colore dell'anno 2026 secondo Pantone

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pantone Institute ha annunciato il colore dell'anno, quello che definirà "il nostro tempo" per tutto il 2026. Si tratta del Clou Dancer, un bianco capace di comunicare pace, calma e libertà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

clou dancer 232 coloreIl bianco sarà il colore del 2026 secondo Pantone - Si chiama Cloud Dancer ed &#232; una sfumatura simile a quella delle nuvole che ci invita a riscrivere un nuovo inizio. Riporta living.corriere.it

clou dancer 232 coloreIl Clou Dancer &#232; il colore dell’anno 2026 secondo Pantone - Pantone Institute ha annunciato il colore dell’anno, quello che definirà “il nostro tempo” per tutto il 2026. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Clou Dancer 232 Colore